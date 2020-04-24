В Киеве снова самый грязный воздух в мире

По состоянию на утро 24 апреля Киев вновь возглавил рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом. Данные предоставлены швейцарской компанией IQAir.





На этот раз индекс загрязнения воздуха поднялся до отметки 155, хотя неделей ранее этот показатель составлял 376.





Сейчас показатели чистоты воздуха в столице превышают допустимую норму в три раза (верхняя граница "нормальности" воздуха - показатель 50, хотя такого понятия, как "безопасный уровень загрязнения воздуха", не существует, - ред.). Что послужило причиной очередного ухудшения качества воздуха в Киеве, пока не сообщается.



