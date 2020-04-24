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Новости
Украина
24 апреля 20, 10:20
В Киеве снова самый грязный воздух в мире
Киев
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Столица Украины опять заняла первую строку в рейтинге городов планеты с самым грязным воздухом, но уже с меньшими показателями, чем ранее.
По состоянию на утро 24 апреля Киев вновь возглавил рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом. Данные предоставлены швейцарской компанией IQAir.

На этот раз индекс загрязнения воздуха поднялся до отметки 155, хотя неделей ранее этот показатель составлял 376. 

Сейчас показатели чистоты воздуха в столице превышают допустимую норму в три раза (верхняя граница "нормальности" воздуха - показатель 50, хотя такого понятия, как "безопасный уровень загрязнения воздуха", не существует, - ред.). Что послужило причиной очередного ухудшения качества воздуха в Киеве, пока не сообщается.

Источник: https://news.liga.net/
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