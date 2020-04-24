Фракция "СН" проводит встречу с Саакашвили

Перед внеочередным заседанием Верховной Рады 24 апреля народные депутаты от "Слуги народа" провели встречу с кандидатом на пост вице-премьера Михаилом Саакашвили. Об этом "КП в Украине" сообщил народный депутат Александр Качура.

- Как раз сейчас (в 11.00, - авт.) у нас начинается встреча фракции с Саакашвили. Сколько она продлится, сложно сказать, - сообщил Качура.

Ранее замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью ZN.UA заявил, что, когда Саакашвили встречался с руководством правительства и пропрезидентской фракции, то смог показать себя с лучшей стороны.

- Когда я предварительно общался с Михаилом Саакашвили, то заметил, что сформированный ему образ двухлетней давности абсолютно не соответствует тому, что он предлагает привнести в работу правительства сегодня, - заявил Александр Корниенко. - Думаю, что у президента сложилось точно такое впечатление после разговора с экс-президентом Грузии, и он решил рискнуть. Зная, конечно, и политическую историю этого человека и понимая его бэкграунд.

По словам Корниенко, Саакашвили, презентуя планы своей работы в качестве вице-премьера по реформам, "предложил вполне конкретные вещи, которые в нашей ситуации могут очень помочь стране".

— Это касается и экономических реформ, и сотрудничества с международными донорами, и его любимой темы борьбы с коррупцией. Так как сегодня в Украине нет топовой коррупции, которая была при Порошенко, Саакашвили вполне может заняться мидл-сегментом, а также навести порядок на уровне ЦОВ, госпредприятий и пр. Я уверен, что сегодня на фракции будет интересно, но там точно никто не будет никого "ломать". Это будет исключительно прямой разговор кандидата с фракцией, - сказал Александр Корниенко.

Известные политологи и однокурсник Михаила Саакашвили рассказали "КП в Укрине", что кроется за вторым пришествием грузинского политика в украинскую власть.