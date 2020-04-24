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24 апреля 20, 22:15
Нефедов прокомментировал отставку
Нефедов
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Бывший руководитель таможни заявил, что его заместителей уволили потому, что среди них не нашлось никого, кто бы согласился "выполнять задачу".

Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что не знает причины своей отставки. Об этом он сказалв пятницу, 24 апреля, в комментарии НВ.

"Да, это правда. Уволили меня и всех моих заместителей. Причина увольнения неизвестна. Я об этом узнал на заседании Кабмина, которое прошло сегодня вечером. И министр финансов Сергей Марченко отказался со мной общаться и убежал. Но мне стало лучше, как человеку после увольнения", - сказал Нефьодов.

Он подтвердил, что глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов и заместитель главы Государственной фискальной службы Дмитрий Венциковский также уволены.

К слову, Нефедов уже успел разместить на своей странице в Facebook свое фото в футболке с персонажем Поттериады эльфом Добби, который добился освобождения из рабства.

Увольнение своих заместителей он прокомментировал так: "Не нашлось никого, кто бы согласился "выполнять задачу"".

Тем временем премьер-министра Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале официально подтвердил увольнение глав налоговой и таможни, а также их заместителей, о которой ранее было известно только со слов нардепа, который присутствовал на заседании Кабмина.

Напомним, пару недель назад министр финансов допустил смену глав таможни и налоговой. Такое решение он объяснил необходимостью повышать эффективность работы этих служб.
Korrespondent
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