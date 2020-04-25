Супруга Саакашвили о семейном бюджете и отношении к изменам

Супруга бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Сандра Рулофс рассказала, что наступивший из-за коронавируса кризис сблизил их как мужа и жену. Пара последние годы живет в разных странах, а сейчас стала чаще видеться.

- После президентства моего мужа, вот уже четыре года, мы живем раздельно. Но все-таки стараемся видеться раз в месяц. Сейчас уже немного чаще из-за этой кризисной ситуации. Мы в первую очередь стараемся быть папой и мамой для наших детей, и чтобы было совпадение в наших мечтах и идеалах. Это совпадает. И развитие Грузии, и развитие Украины, - рассказала Рулофс в интервью Наташе Влащенко в эфире телеканала ZIK.

На вопрос ведущей, смогла бы она простить измену Рулофс ответила утвердительно, хотя прямо не сказала, был ли такой прецедент в их семье.

- Михаил все время находится в стрессе. Для меня он такая важная фигура и политик... Личная жизнь и уважение ко мне это одно, но я тоже понимаю многие вещи. Мы не вместе. Президентская жизнь - это другая жизнь, чем обычного человека. Ты должен быть в комфорте. Я понимаю, что у него есть каждодневная борьба, как политика. Я понимаю, что он живет, как он живет. Он не сможет все время быть со мной и рядом со мной. Но это не значит, что мы не одна семья и что мы не уважаем друг друга. Кризисная ситуация, как сегодня, сблизила нас как мужа и жену, - заявила она.

Супруга Саакашвили рассказала, что их старший сын 22-летний Эдвард собирается женится на американке. Пара живет вместе и готовится к свадьбе.

- Эдвард остался в Америке, он работает журналистом на разных проектах: пишет статьи, берет интервью, радио, ведет подкаст для The Economist. Продолжает учебу на магистратуре. Эдвард интересуется постсоветским пространством, делал передачи о Высоцком, Окуджаве. Но я не думаю, что Эдвард когда-то станет политиком. Это не его. Он собирается женится через полгода на американке. Она работает специалистом по защите окружающей среды, - рассказала Рулофс.

Младшему сыну Николасу 23 апреля исполнилось 12 лет. Он сейчас с мамой в Украине.

- Николас каждый день по разному - сегодня он мечтает стать геймером, а завтра политиком, как папа, или журналистом, как брат. Николас больше похож на Михаила, а старший более спокойный и наблюдательный, - говорит Сандра.

На вопрос ведущей, из чего складывается семейный бюджет, Сандра рассказал только и своих доходах.

- Я работаю в Грузии лектором в университете, у меня есть благотворительный фонд, где я тоже получаю зарплату. Мой отец маклер. Он сейчас на пенсии, но у него есть разные дома, и мы их сдаем в аренду. Например, квартиры на берегу моря в Голландии. Очень интересный регион, где много туристов. У моего отца всегда был нормальный уровень жизни, мы не бедные. Поэтому он нам помогает, если надо. В том числе и с учебой сына, - говорит она.

Рулофс призналась, что поход в политику был ошибкой. Она участвовала в выборах мэра города Зугдиди от объединенной оппозиции.

- Участвовала, но ошибалась. Я пожалела, что пошла на выборы. Это не мое. Потому что в политике иногда надо выбирать между "плохо" и "еще хуже". А я всегда хочу помочь людям, найти компромисс, золотую середину. В политике это очень сложно. Для меня сложно становиться на свою сторону, я хочу оставаться нейтральной и объективной, - рассказала супруга политика.

Михаил Саакашвили сейчас готовится к новой роли в украинской политике. Президент Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьер-министром по реформам. Рада может проголосовать за его назначении на ближайшем заседании Рады.

СПРАВКА

Сандре Рулофс 51 год. Она родилась в Нидерландах. Имела грузинское гражданство с января 2008 года по 2015 год, в 2015 году получила украинский паспорт.

Познакомилась с Михаилом Саакашвили в 1993 году в Страсбурге, в Международном институте прав человека, где преподавала. Позднее в том же году она переехала в Нью-Йорк, где работала в Колумбийском университете и в нидерландской правозащитной фирме. В 1996 году пара вернулась в Грузию, где работала в Международном комитете Красного Креста и консульстве Королевства Нидерландов в Тбилиси. С 1999 до 2003 года Сандра Рулофс была приглашенным лектором в Тбилисском государственном университете, где преподавала французский язык.