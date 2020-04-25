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Украина
24 апреля 20, 22:48
Кабмин назначил новых глав налоговой и таможни
кабмин
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Временным руководителем таможни стал глава одного из департаментов ГТС Игорь Муратов, а налоговую временно возглавил заместитель главы ГНС Михаил Титарчук.
Временным руководителем таможни стал глава одного из департаментов ГТС Игорь Муратов, а налоговую временно возглавил заместитель главы ГНС Михаил Титарчук.

Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу, 24 апреля, назначил временных руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы и анонсировал перезапуск обеих служб. Об этом сообщается на правительственном портале.

Так, новым руководителем таможни стал глава одного из департаментов ГТС Игорь Муратов, а временным руководителем налоговой - заместитель главы ГНС Михаил Титарчук.

По словам министра финансов Сергея Марченко, представление на увольнение предыдущих руководителей ведомств сделал именно он, и члены Кабинета министров единогласно поддержали это решение.

"Даже в докризисное время руководство этих служб оказалось неспособным выполнять возложенные на них задачи. В современных условиях их пребывания на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности. Они потеряли доверие людей и должны были пойти", - отметил он.

При этом министр добавил, что правительство готовит институциональные изменения в обоих ведомствах.

"Кадровые решения - наиболее заметная, но не единственная плоскость реформирования ГТС и ГНС. Параллельно мы готовим институциональные изменения в обоих ведомствах. Формируем новые управленческие команды. Определяем внутренние структуры и функционал. Речь идет о рестарт обеих служб", - добавил Марченко. Он также отметил, что прозрачность - лучший аргумент против коррупции и теневых схем.

Громкая отставка. Уволили глав таможни и налоговой

Напомним, сегодня Кабмин уволил глав таможни и налоговой Сергея Верланова и Максима Нефедова.
Korrespondent
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