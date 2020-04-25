Число умерших от коронавируса в Украине превысило 200 чел

По состоянию на 9:00 субботы, 25 апреля, в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 478 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 377 случаев;

Волынская область — 212 случаев;

Днепропетровская область — 240 случаев;

Донецкая область — 27 случаев;

Житомирская область — 337 случаев;

Закарпатская область — 286 случаев;

Запорожская область — 171 случай;

Ивано-Франковская область — 700 случаев;

Кировоградская область — 306 случаев;

Город Киев — 1159 случаев;

Киевская область — 519 случаев;

Львовская область — 317 случаев;

Луганская область — 28 случаев;

Николаевская область — 103 случая;

Одесская область — 183 случая;

Полтавская область — 169 случаев;

Ровенская область — 483 случая;

Сумская область — 94 случая;

Тернопольская область — 565 случаев;

Харьковская область — 125 случаев;

Херсонская область — 79 случаев;

Хмельницкая область — 66 случаев;

Черновицкая область — 1308 случаев;

Черкасская область — 249 случаев;

Черниговская область — 22 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 25 апреля в Центр поступило 1451 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 23 969 сообщений о подозрении на коронавирус.

В ближайшее время в Украине, с большой долей вероятности, будет запущено массовое ИФА-тестирование населения на наличие антител к новому коронавирусу SARS-CoV-2 (ранее он именовался 2019-nCoV).

Об этом в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1 заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, украинская лабораторная сеть готова проводить миллион тестов в сутки — их регистрируют как украинские производители, также есть немецкие и американские аналоги.

Главное, чтобы подтвердили (эффективность — Delo.ua) именно этих ИФА-тестов на антитела к новому коронавирусу. Сейчас появилось большое количество тестов на коронавирус.