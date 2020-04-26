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Новости
Украина
25 апреля 20, 21:51
Под Киевом пожар уничтожил дачные дома. ФОТО
пожар
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Пожар охватил травяной настил и камыш на площади около 20 гектаров. Из-за сильного ветра произошло распространение огня на здания.

В Обуховском районе в селе Старые Безрадичи произошел пожар, в результате которого сгорели пять строений. Об этом сообщает управление ГСЧС в Киевской области в субботу, 25 апреля.

Пожар охватил травяной настил и камыш на площади около 20 гектаров. Вследствие сильного ветра произошло распространение огня на здания.

В итоге огонь уничтожил три хозяйственные постройки и два дачных дома. При этом еще пять жилых домов удалось спасти.


Спасателям удалось локализовать огонь в 18:04, а через два часа – полностью его потушить.

С огнем боролись 23 человека и шесть единиц техники. Никто не пострадал.



Напомним, спасатели уже третью неделю борются с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Тушение продолжается на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств.
Korrespondent
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