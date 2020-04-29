В Украине лабораторно подтвердили 8617 случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 воскресенья, 26 апреля, в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели.
За прошлые сутки зафиксировано 492 новых случая коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 388 случаев;
Волынская область — 241 случай;
Днепропетровская область — 292 случая;
Донецкая область — 29 случаев;
Житомирская область — 348 случаев;
Закарпатская область — 329 случаев;
Запорожская область — 182 случая;
Ивано-Франковская область — 731 случай;
Кировоградская область — 323 случая;
Город Киев — 1188 случаев;
Киевская область — 542 случая;
Львовская область — 348 случаев;
Луганская область — 29 случаев;
Николаевская область — 111 случаев;
Одесская область — 220 случаев;
Полтавская область — 172 случая;
Ровенская область — 508 случаев;
Сумская область — 95 случаев;
Тернопольская область — 607 случаев;
Харьковская область — 147 случаев;
Херсонская область — 87 случаев;
Хмельницкая область — 70 случаев;
Черновицкая область — 1341 случай;
Черкасская область — 257 случаев;
Черниговская область — 32 случая.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 26 апреля в Центр поступило 873 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 24 842 сообщения о подозрении на коронавирус.