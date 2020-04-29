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Новости
Украина
26 апреля 20, 22:27
Кабмин рассказал, откуда эвакуируют украинцев
коронавирус
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Информация об эвакуационных рейсах доступна на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine, добавили в министерстве.
Министерство инфраструктуры Украины анонсировало восстановления ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы вернуть домой украинцев.
 
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, вернуться украинцы смогут только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции.
 
"Контроль за последним будет осуществляться с помощью приложения "Действуй дома" на платформе "ДІЯ", - отметил Криклий.
 
Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло , Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.
 
Информация о рейсах доступна на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine, добавили в министерстве.
 
Ранее посольство Украины в Швеции сообщило об открытии продажи билетов на 28 апреля для эвакуации украинских граждан.
 
Напомним, что Украина в течение месяца не эвакуировали "застрявших" граждан. 28 марта государственную границу Украины было закрыто, вернуться в Украину можно только пешком или на автомобиле.
 
Korrespondent
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