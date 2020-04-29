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Новости
Украина
26 апреля 20, 22:32
Саакашвили о назначении его вице-премьером
Саакашвили
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Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили считает, что в Верховной Раде Украины наберется необходимое количество голосов для назначения его на должность вице-премьер-министра Украины.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили считает, что в Верховной Раде Украины наберется необходимое количество голосов для назначения его на должность вице-премьер-министра Украины.

"Я считаю, что голоса соберутся. Я очень оптимистично настроен. Просто не было мобилизации фракции ("Слуга народа". - Ред.), это как с корабля на бал вдруг зашло неожиданно для всех это представление, и люди были в замешательстве", - сказал он в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Саакашвили указал, что у него была интересная встреча с фракцией "Слуга народа". "На выборах (парламентских 2019 года. - Ред.), когда я увидел, что моя партия "Рух новых сил" забирает там 2-3% у "Слуги народа", но при этом не проходит в парламент, я призвал наших избирателей, много тысяч украинцев, голосовать за "Слугу народа", чтобы не отобрать у них монобольшинство. Я как бы свой пассивный вклад в это внес", - отметил он.
censor.net.ua
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