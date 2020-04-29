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Новости
Украина
27 апреля 20, 09:09
Заморозки в мае и холодное лето: какая погода ждет Украину
смерч
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Климат в Украине стремительно меняется. Апрель оказался достаточно холодным, хотя март отличился теплом

Май 2020 года может и вовсе пройти с заморозками, а лето будет без жары и дождливым. Такое прогноз дал кандидат географических наук и синоптиком Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич в интервью "Обозревателю".

Нас ждет май с заморозками?

- Насчет мая: по данным на текущий момент он будет либо в норме или даже немного ниже нормы по температуре. Жарким вряд ли будет. И не исключены в отдельные дни заморозки и на поверхности почвы, и в воздухе, - считает он.

Лето жарким не будет

- Вряд ли оно будет сильно жарким. Периоды жары будут, но не стоит ждать чего-то экстремального. Вряд ли стоит ждать +40 градусов. Потому что обычно после теплой зимы, а особенно рекордно теплой, лето, как правило, не такое жаркое, - предположил Кибальчич.

Климат Украины меняется: могут появиться пустыни

- Особенно это видно в среднемесячных и среднегодовых температурах. Количество осадков не меняется, а меняется их распределение по времени. Они становятся более редкие, но в то же время более интенсивные. Увеличивается длительность засушливых периодов, но когда осадки выпадают, они носят стихийный характер и порой фиксируется их рекордное количество, - отметил он.

По словам Кибальчича, риск возникновения пустынь велик - особенно на юге.

- Опять же это на юге Украины – Одесская, Николаевская, Херсонская области. Например, на юге Одесской области ситуация очень катастрофическая. В плане того, что у них прошлый год в Измаиле оказался рекордно сухим, и с начала года тоже нормальных дождей не было. Посевы озимых начинают погибать. Аграрии там в панике. Потому что основные циклоны проходят в более северных широтах. А у них постоянное преобладание антициклона и дефицит осадков. Кстати, в Харькове среднегодовая температура поднялась на 2 градуса выше нормы. Такая же тенденция и в других регионах, - сказал синоптик.

Какой будет зима 2020-2021 в Украине

Кибальчич спрогнозировал, что следующие зимы будут нормальными: аномальных жары или холода ждать не стоит. Как и не стоит ждать в ближайшие лет 10-20 ждать зноя: +40 пока нормой для Украины не стало.
kp.ua
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