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27 апреля 20, 09:17
Зам Кличко избил полицейского. видео
полицейские
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Вчера СМИ сообщили, что замглавы КГГА Владимир Солончак якобы напал на полицейских.
Мэр Киева Кличко прокомментирует ситуацию сегодня на брифинге

Вчера ночью заместитель главы Киевской горадминистрации Владимир Солончак якобы избил патрульного полицейского. Об этом сообщает Киев оперативный.

По данным издания, Солончак находился в машине с замглавы бюджетной комиссии Киевского горсовета Людмилой Костенко, которая была за рулем. На улице Льва Толстого их остановили патрульные за не включенные фары.

Затем, утверждают в СМИ, Солончак якобы бросился на правоохранителей с кулаками. Вскоре чиновника задержали, а одного полицейского – госпитализировали. Автомобиль отправили на штрафплощадку. Костенко, по данным СМИ, отказалась проходить тест на алкогольное опьянение.

Мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook, что знает об инциденте и уже принял по Солончаку решение, о котором сообщит сегодня на брифинге в 12:00.

LIGA.net пыталась верифицировать информацию об инциденте у официальных источников, однако в столичной полиции на звонки не ответили, а в пресс-службе КГГА отказались комментировать ситуацию, аргументируя тем, что о ней на брифинге расскажет Кличко.
liga.net
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