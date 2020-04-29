Минздрав опубликовал условия открытия рынков. ИНФОГРАФИКА

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу в Фейсбуке министра здравоохранения Максима Степанова.

Вопрос восстановления работы продовольственных рынков будет рассматриваться на ближайшем заседании правительства. Всего открыться могут более 280 продовольственных рынков по всей стране, отметил министр.

"Это серьезный шаг к ослаблению карантина. Поэтому призываю соблюдать все профилактические требований функционирования рынков. Чтобы наши совместные усилия по недопущению распространения вируса были не напрасны", — написал Степанов.