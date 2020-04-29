Как Украина выйдет из карантина. Пять этапов

Киев, как и вся Украина, будет выходит из карантина в несколько этапов. Как рассказал мэр столицы Виталий Кличко, на первом этапе откроют парки, парикмахерские, непродовольственные магазины, но с существенными ограничениями. Корреспондент.net рассказывает подробности.

В конце прошлой недели правительство представило окончательный план поэтапного ослабления карантинных ограничений. Первый этап может начаться после 11 мая, если в Украине будет наблюдаться благоприятная эпидемиологическая ситуация, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщили 27 апреля в Минздраве, пик заболеваемости коронавирусом в Украине может произойти уже через неделю из-за нарушения карантина на Пасху. Позже министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что пика может и не произойти, если все будут соблюдать ограничительные меры.

Первый этап выхода из карантина предусматривает отмену с 11 мая наиболее жестких ограничений, таких как запрет на прогулки в парках. Если это не приведет к значительному росту новых заражений, то с 21 мая должны открыться отели и спортзалы, спустя еще десять дней - бары, кинотеатры, торговые центры.









К этому сроку также должно возобновиться движение пригородных и междугородних поездов и автобусов и работа киевского метрополитена.





К середине июня, если не произойдет нового всплеска пандемии, власти намерены отменить все ограничения для граждан и бизнеса, возобновить международные рейсы самолетов, поездов и автобусов, открыть вузы и фитнес-центры.





В Кабмине считают, что разработанный ими план не только сохранит жизни украинцам, но и поспособствует постепенному восстановлению экономической стабильности Украины.





Кроме того, как говорит главный санитарный врач Виктор Ляшко, Украина сможет с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на третий или четвертый этап в случае стремительного снижение заболевших на коронавирус.





Под третьим этапом подразумевается отмена запрета на работу баров, кинотеатров и транспортных предприятий, а под четвертым - фактическое прекращение всех действующих сейчас ограничений.





Что касается возобновления работы транспорта, то, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, решение о восстановления прежних графиков и маршрутов будет приниматься ближе к назначенной дате 21 мая. Подробно в материале Когда закончится карантин и пустят в транспорт.





При этом, такие правила, как соблюдение дистанции, регулярная дезинфекция и использование средств индивидуальной защиты, могут остаться в Украине и после полного выхода из карантина.









Правила, который могут остаться после карантина





"Украина, как и весь мир, должны научиться жить по новым стандартам, придерживаясь нового социального поведения. Ослабление карантина не означает, что угроза пройдет", - сказал Шмыгаль.





Подробности первого этапа ослабления карантина





28 апреля подробности первого этапа выхода из карантина рассказал Виталий Кличко на брифинге.





Так, начало выхода из карантина предусматривает возобновление работы:





- непродовольственных магазинов площадью до 300 м², но при условии, что на каждого посетителя будет приходиться 10 м², а санитарная обработка помещений будет проводиться дважды в день. Крупные магазины на первом этапе открывать не будут;

- парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи и не более одного клиента на каждую услугу одновременно. Дезинфекция рабочего места должна проводиться после каждого клиента;

- кафе и рестораны, но только с заказами на вынос и санитарной обработкой дважды в день. Ларьки могут работать, только если клиенты не будут употреблять еду и напитки в этом месте;

- небольших производств непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания, такие как ателье. Условие: на каждого сотрудника и клиента выделяются 10 м²;

- адвокатов, нотариальных контор и аудиторов с таким же требованиям к количеству людей;

- парки и скверы можно посещать в группе не более двух человек или двух взрослых с двумя детьми;

автокинотеатров.





Остаются закрытыми: прибережные зоны отдыха, школы, детские садики, спортивные и детские площадки.





Во всех учреждениях и на предприятиях сохраняется обязательное измерение температуры сотрудников и посетителей.





"Если клиент без маски - его или не впускают в помещение или это ответственность поставщика услуг. И он должен обеспечить клиента маской", - подчеркнул Кличко.





Мэр также отметил, что все киевляне должны надевать маски в общественных местах и придерживаться правил безопасности.





Несмотря на послабления для предпринимателей, общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме.





"Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства. А работу пригородного транспорта правительство пообещало восстановить в первую очередь", - отметил мэр.





Тем временем, социологическая группа Рейтинг опубликовала результаты опроса, который показал, что за последние две недели украинцы стали чаще выходить из дома, чем в начале карантина.





Авторы опроса установили, что чем меньше респонденты смотрят новости, тем чаще выходят из дома во время карантина.













Украинцы стали реже соблюдать самоизоляцию





Из-за карантина многие украинцы остались без доходов. По данным премьер-министра число безработных в Украине выросло до двух миллионов человек. При этом 70 процентов украинцев ходят на работу, несмотря на карантин.





На пособия по безработицы выделили шесть миллиардов гривен, сообщает министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.





Выделенные средства будут направлены на выплату:





- пособия по безработице - 1,277 млрд грн;

- повышение минимального размера помощи по безработице с 650 грн до 1000 грн;

- помощь уволенным по собственному желанию с 1 дня, а не как было раньше с 91 дня;

- выплату всем безработным с 1 дня регистрации, а не с 7 как было ранее;

- помощь по частичной безработице - 4,723 млрд грн;

- выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время





В министерстве отмечают, что постановление позволит решить две цели: обеспечить помощь тем людям, которые уже потеряли работу, и помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнение.







