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Новости
Украина
28 апреля 20, 15:33
Экс-министр обороны:Ситуация с нефтью – шанс вернуть Донбасс
Андрей Загороднюк
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Загороднюк считает, что цены на нефть и международные санкции нужно использовать для давления на Россию в вопросе возвращения Донбасса

Бывший министр обороны Андрей Загороднюк считает, что Украина должна использовать ситуацию на рынке нефти для давления на Россию в рамках нормандского формата и минской переговорной группы. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

"Как это может ни казаться странно, но сейчас наши позиции будут становиться сильнее. Цена на нефть сейчас в мире катастрофически падает. Вся экономика России зависит от нефти и газа. И к ним придет ситуация, когда нефть негде будет хранить", - считает Загороднюк.

Кроме того, по его словам, на содержание террористов на Донбассе Россию ежегодно тратит миллиарды долларов, а от международных санкций теряет еще десятки миллиардов долларов.

"Сейчас неплохое время, чтобы воспользоваться этими процессами, и в нормандском формате идти на жесткие требования по выполнению минских соглашений", - отметил экс-министр. По его мнению, жесткая и просчитанная позиция поможет "добиться многого".

20 апреля цена майских фьючерсов WTI рухнула почти на 300%, впервые в истории став отрицательной. 22 апреля издание Bloomberg сообщило, что в мае нефтяные котировки могут рухнуть до минус $100 за баррель.
liga.net
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