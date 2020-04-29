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Новости
Украина
29 апреля 20, 11:19
Ситуация с Саакашвили поставила на карту отношения стран
Саломе Зурабишвили
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Саломе Зурабишвили заявила, что не понимает и не приемлет возможное назначение экс-губернатора Одесской области на новую должность в Украине

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с критикой возможности назначения на должность в украинском правительстве Михаила Саакашвили. В Тбилиси считают, что очередное вхождение экс-губернатора Одесской области во власть Украины "недопустимо" и может плохо повлиять на долгосрочные взаимоотношения двух стран. Об этом сообщается на официальном сайте президента Грузии.

Зурабишвили назвала возможное назначение Саакашвили "совершенно непонятным", ведь его на исторической родине обвиняют в "серьезных коррупционных преступлениях" и эти "преступные действия" уже отражены в судебных решениях. По ее словам, это нарушает солидарность стран в период коронавируса и "создает дефицит доверия".

Украину и Грузию связывает очень многое, подчеркнула президент Грузии, добавив, что не понимает, как отдельный человек может быть настолько важен для Украины, чтобы из-за него "были поставлены на карту долгосрочные отношения" между государствами и игнорировались грузинские общественные институты. Общие интересы стран должны быть важнее "узких политических амбиций и расчетов", считает она.

В мае 2019 года Саакашвили вернули украинское гражданство. 22 апреля 2020 года президент Зеленский предложил Саакашвили должность в украинском правительстве, тот согласился. 24 апреля в Грузии заявили, что отзовут посла из Украины, если Саакашвили назначат, а сам посол прокомментировал это назначение как "недружественный шаг Киева". 28 апреля спикер Рады Разумков прокомментировал привлечение Саакашвили, сказав, что в Слуге народа хватает людей для проведения реформ.
liga.net
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