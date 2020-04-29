Ситуация с Саакашвили поставила на карту отношения стран

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с критикой возможности назначения на должность в украинском правительстве Михаила Саакашвили. В Тбилиси считают, что очередное вхождение экс-губернатора Одесской области во власть Украины "недопустимо" и может плохо повлиять на долгосрочные взаимоотношения двух стран. Об этом сообщается на официальном сайте президента Грузии.

Зурабишвили назвала возможное назначение Саакашвили "совершенно непонятным", ведь его на исторической родине обвиняют в "серьезных коррупционных преступлениях" и эти "преступные действия" уже отражены в судебных решениях. По ее словам, это нарушает солидарность стран в период коронавируса и "создает дефицит доверия".

Украину и Грузию связывает очень многое, подчеркнула президент Грузии, добавив, что не понимает, как отдельный человек может быть настолько важен для Украины, чтобы из-за него "были поставлены на карту долгосрочные отношения" между государствами и игнорировались грузинские общественные институты. Общие интересы стран должны быть важнее "узких политических амбиций и расчетов", считает она.



