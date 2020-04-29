Под Кабмином протестуют предприниматели. ФОТОрепортаж

В акции принимают участие несколько сотен протестующих, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам организаторов, предприниматели требуют от правительства разрешить работу малому и микробизнесу с соблюдением санитарных требований.

Также митингующие требуют обеспечить равные требования к работе во время карантина для всех: для известных торговых сетей, ресторанов и т.д.

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Протестующие перекрывали машинами движение по улице Грушевского, но потом забрали свои автомобили и освободили улицу для проезда.

У Кабмина дежурит несколько нарядов Национальной гвардии и Полиция диалога.







