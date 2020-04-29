В протокол лечения больных COVID-19 внесен еще один препарат

Украинские специалисты ввели в протокол лечения больных COVID-19 препарат "гепарин". Причина - большое количество тромбоэмболических осложнений. Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

- (Препарат введен ) в связи с тем, что мы наблюдаем при коронавирусной болезни большое количество тромбоэмболических осложнений во время течения болезни. Наши специалисты, которые составляют протоколы, заметили это. Обратили внимание на протоколы США. Поэтому приняли решение ввести эти препараты, - отметил Степанов.

Он отдельно подчеркнул, что изменения в протоколе лечения внесены именно по рекомендациям специалистов.

В целом же Украина в борьбе с коронавирусом использует, по словам Степанова, те же методы, что и во всем мире. Однако наши протоколы лечения, утвержденные 2 апреля, несколько отличаются. В частности, в них " рекомендуется использовать препараты, чья эффективность против COVID-19 не доказана". В связи с этим Всемирная организация здравоохранения направила Степанову письмо, в котором выразила обеспокоенность украинским протоколом лечения.

На данный момент в Украине COVID-19 заболели 9866 человек. При этом 250 пациентов скончались от осложнений после болезни, 1103 - выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев, сообщил Минздрав.

Гепарин - кислый серосодержащий гликозаминогликан. Впервые выделен из печени. В клинической практике известен как прямой антикоагулянт, то есть как вещество, препятствующее свёртыванию крови.