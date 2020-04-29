Из Украины не выпустили чартер в Лондон с заробитчанами

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила рейс PS1118 Киев-Лондон, который должен был 29 апреля доставить в британскую столицу украинских работников.

Указанный рейс отменен из-за запрета Государственной авиационной службы Украины, сообщает пресс-служба МАУ.

Известно, что рейс должен был выполняться 29 апреля в 12:40 и был организован для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за рубежом.

"Рейс был организован по заказу работодателя, который заблаговременно позаботился об обеспечении украинских граждан долгосрочными контрактами. В этих условиях украинцы могут легально и официально трудоустроенными находиться на территории Великобритании. Соответственно, данная категория не является рисковой для Украины. Данные граждане не будут нуждаться в эвакуации и в ближайшее время не будут потенциальными распространителями на территории Украины Сovid-19", — говорится в сообщении.

Однако этот авиарейс запретила Госавиаслужба. При этом запрет МАУ получила за 2 часа до запланированного времени вылета без указания оснований и ссылки на нормативные документы.

"Авиакомпания подала все необходимые документы для получения разрешений вовремя и рассчитывала на заблаговременное или в разумные сроки получение решения", — сообщили в МАУ.

"Мы, конечно, слышали вчерашнее заявление главы МИД Украины в СМИ о "нелогичности" отправки украинских заробитчан за границу в условиях пандемии, а также о том, что правительство настроено конструктивно и готово к пересмотру позиции. Но к утру 29 апреля никаких официальных указаний и документов по этому поводу к нам не поступало. Сейчас авиакомпания будет пытаться получить разрешение на выполнение рейса и предоставить возможность украинцам добраться до работы, трудоустроиться и обеспечить свои семьи средствами к существованию", — отметила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.

Ранее Кабмин запретил украинцам выезжать из страны на заработки.

Перед этим один рейс с украинскими сезонными рабочими уже прибыл в Финляндию. 23 апреля на заработки в эту страну приехали около 200 наших сограждан.

Сообщалось, что в ближайшие 2 недели в Финляндию должно было прибыть еще больше сезонных рабочих, но правительство Украины решило запретить выезд граждан из страны.

Напомним, из-за введения в Украине карантина владельцы ягодных плантаций в Польше опасаются проблем с количеством рабочих мест по сбору клубники, так как именно украинцев больше всего работает на ягодных плантациях.





По расчетам Кабинета министров, с начала введения карантина в Украине, связанного с пандемией коронавируса, в страну вернулось 2 млн трудовых мигрантов. При этом оставить их в Украине правительство планирует дешевыми кредитами.







