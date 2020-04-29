Кабмин назначил глав налоговой и Госаудитслужбы

Кабинет министров на заседании в среду, 29 апреля, осуществил ряд кадровых назначений в Министерстве развития громад и территорий, Министерстве социальной политики и государственных службах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.

- Председателем Государственной аудиторской службы Украины назначили Плиса Геннадия Васильевича, - написал депутат.

Главой Государственной налоговой службы (ГНС) назначили Алексея Любченко.

- Посмотрите трудовой путь нового руководителя Налоговой. Чем он занимался с 2015 по 2019 годы - загадка, - написал в своем телеграмм-канале Гончаренко.