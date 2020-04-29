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Украина
29 апреля 20, 17:19
Кабмин назначил глав налоговой и Госаудитслужбы
КМУ
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В Кабмине произошли новые кадровые перестановки.

Кабинет министров на заседании в среду, 29 апреля, осуществил ряд кадровых назначений в Министерстве развития громад и территорий, Министерстве социальной политики и государственных службах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.

- Председателем Государственной аудиторской службы Украины назначили Плиса Геннадия Васильевича, - написал депутат.

Главой Государственной налоговой службы (ГНС) назначили Алексея Любченко.

- Посмотрите трудовой путь нового руководителя Налоговой. Чем он занимался с 2015 по 2019 годы - загадка, - написал в своем телеграмм-канале Гончаренко. 

Другие кадровые перестановки в Кабмине:

- Уволили с должности заместителя Министра развития общин и территорий Украины - Москаленко Валентина Владимировна. 
- Первым заместителем министра развития общин и территорий Украины назначили Лозинского Василия Мироновича. 
- Государственным секретарем Министерства социальной политики назначили на 2 месяца испытательного срока Суярко Сергея Николаевича. 
- Первым заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра назначили Мороз Юлию Анатольевну. 
- Временно исполняющим обязанности председателя правления акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" назначили Коваленко Василия Михайловича.

Ранее сообщалось о том, что депутата трех созывов, почетного президента "Укргазбанка" и экс-губернатора Львовской области Василия Горбаля не допустили к конкурсу в Госаудит из-за отсутствия опыта. Горбаль отметил, что на перечитывание резюме у него ушло больше времени, чем на отказ.
kp.ua
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