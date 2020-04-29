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Новости
Украина
29 апреля 20, 17:22
В Кабмине озвучили размер ежегодной помощи ветеранам
ветерані войні
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Большинство адресатов уже получило выплаты, остальные получат в ближайшие дни.
Большинство адресатов уже получило выплаты, остальные получат в ближайшие дни.

Более миллиона ветеранов войны и жертв нацистских преследований накануне майских праздников получают ежегодно разовую денежную помощь в сумме от 900 от 4 120 гривен в зависимости от категории. 

Об этом во время брифинга Кабмина в среду, 29 апреля, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Она отметила, что каждый год до 5 мая ветераны войны и жертв нацистских преследований получают ежегодно разовую денежную помощь.

"В 2020 году размер такой помощи составит от 900 от 4120 гривен в зависимости от категории. Например, ветераны войны первой группы инвалидности получают 4120 гривен, второй группы - 3640 гривен, третьей группы - 3160 гривен, участники боевых действий - 1390 гривен, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной - 4120 гривен, члены семей погибших, умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, женам/мужьям умерших участников боевых действий будет доплата по 900 гривен", - сказала Лазебная.

По ее словам, средства уже полностью перечислены органам социальной защиты населения в регионах в сумме 1,3 млрд гривен.

Лазебная подчеркнула, что по состоянию на вторник 843 тысячи пенсионеров уже получили такие денежные выплаты.

Напомним, год назад Кабинет министров Украины повысил размер выплат ветеранам, пострадавшим вследствие боевых действий и Революции достоинства.

Как сообщалось, в феврале 2020 Конституционный суд отменил право Кабмина ограничивать льготы ветеранам.
Korrespondent
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