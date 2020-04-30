Открытие границ со странами ЕС до середины лета маловероятно

Рассчитывать ли украинцам на отпуск за границей в ближайшее время и о перспективах возобновления работы туроператоров рассказала председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Говорить про летний сезон мы не можем, потому что маловероятным является открытие границ со многими странами", - отметила Олеськив.

Она прогнозирует, что страны Европы, скорее всего, не откроют своих границ к середине лета.

"Конечно, билеты продаются... но про туристов, которые собираются в страны ЕС, речь не идет", - подчеркнула председатель Гостуризма.

Сейчас ведомство, по словам Олеськив, ведет активную работу с туроператорами по перепрофилированию на украинский рынок.

"И много крупных украинских туроператоров уже готовят свои предложения по летнему отдыху в Украине", - утверждает она.

Также Марьяна Олеськив прокомментировала возможное изменение ценовой политики на авиаперелеты после выхода стран из карантина.

"Если говорить о ценах на авиаперелеты, то мнения расходятся. Одни говорят, что цены будут значительно выше, другие – наоборот, что цены упадут, потому что авиакомпаниям нужно будет наполнять самолеты", - отметила председатель Гостуризма.