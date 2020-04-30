В Украине зафиксировано более 10 400 случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 четверга, 30 апреля, в Украине 10 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели.
За прошлые сутки зафиксировано 540 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 417 случаев;
Волынская область — 280 случаев;
Днепропетровская область — 347 случаев;
Донецкая область — 68 случаев;
Житомирская область — 374 случая;
Закарпатская область — 419 случаев;
Запорожская область — 243 случая;
Ивано-Франковская область — 862 случая;
Кировоградская область — 391 случай;
город Киев — 1401 случай;
Киевская область — 664 случая;
Львовская область — 430 случаев;
Луганская область — 33 случая;
Николаевская область — 126 случаев;
Одесская область — 277 случаев;
Полтавская область — 203 случая;
Ровенская область — 637 случаев;
Сумская область — 102 случая;
Тернопольская область — 779 случаев;
Харьковская область — 249 случаев;
Херсонская область — 111 случаев;
Хмельницкая область — 82 случая;
Черновицкая область — 1571 случай;
Черкасская область — 290 случаев;
Черниговская область — 50 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 30 апреля в Центр поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 29 062 сообщения о подозрении на коронавирус.