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Новости
Украина
30 апреля 20, 10:00
Майские грозы в Украине затянутся на несколько дней
Весна
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Май в Украине начнется грозовыми дождями. Об этом говорят в Гидрометцентре.

Уже с сегодняшнего дня, 30 апреля, в Украине возвращаются дожди. А с пятницы, 1 мая, на нашу страну обрушатся грозы, предупреждают в Гидрометцентре.

Синоптики предупредили, что грозовые дожди в Украине могут идти до середины следующей недели.

Относительно сухая погода возможна лишь на юго-востоке.

При этом будет тепло: днем до 12-25 градусов, а ночью плюс 6-12.

В Киеве ожидаются грозы: днем будет плюс 18-20, а ночью 10-12 тепла.

В тему 28 апреля 2020 года украинцам спрогнозировали погоду до конца весны.

14 апреля 2020 года украинцам спрогнозировали погоду до конца 2020 года.

30 марта 2020 года синоптики заявили, что грядущее лето в Украине будет каким-то странным.
Fraza.ua
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