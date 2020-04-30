Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.33
USD
26.94
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
30 апреля 20, 10:02
Сутки в ООС: 15 обстрелов, один боец ВСУ ранен
оос
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сепаратисты использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения виды вооружения.

За сутки 29 апреля на Донбассе сепаратисты 15 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в четверг, 30 апреля.

Сепаратисты использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В штабе информируют, что обстрелы велись возле Верхнеторецкого, Водяного, Гнутово, Марьинки. Вблизи Новомихайловки работал снайпер. Враг также выпустил девять мин 82-го калибра во время обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского и Орехово.

В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирование. При этом, по данным разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного сепаратиста и по меньшей мере двух ранили.

От начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, что днем ранее на Донбассе зафиксировали 17 вражеских обстрелов. Тогда погиб украинский военный Алексей Лисин. Он присоединился к 93-й ОМБр в прошлом году, когда она обороняла Авдеевское направление в Донецкой области.
Korrespondent
Ещё по теме:
На Донбассе погиб военнослужащий
Украина в опасности!
На Донбассе ранения получили пять украинских военных
Террористы обстреляли наши позиции под Новотошковским
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Выделено 1,6 млрд грн помощи для ФОПов, имеющих детей
noimageСеть "Сильпо" запустила услугу адресной доставки
noimageМайские грозы в Украине затянутся на несколько дней
noimageВ Украине зафиксировано более 10 400 случаев коронавируса
noimageОткрытие границ со странами ЕС до середины лета маловероятно
Лента новостей