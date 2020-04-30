Сутки в ООС: 15 обстрелов, один боец ВСУ ранен

За сутки 29 апреля на Донбассе сепаратисты 15 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в четверг, 30 апреля.

Сепаратисты использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В штабе информируют, что обстрелы велись возле Верхнеторецкого, Водяного, Гнутово, Марьинки. Вблизи Новомихайловки работал снайпер. Враг также выпустил девять мин 82-го калибра во время обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского и Орехово.

В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирование. При этом, по данным разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного сепаратиста и по меньшей мере двух ранили.

От начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, что днем ранее на Донбассе зафиксировали 17 вражеских обстрелов. Тогда погиб украинский военный Алексей Лисин. Он присоединился к 93-й ОМБр в прошлом году, когда она обороняла Авдеевское направление в Донецкой области.