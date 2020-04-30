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Украина
30 апреля 20, 12:03
Сеть "Сильпо" запустила услугу адресной доставки
Сильпо
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Ранее услуга была доступна в 45 населенных пунктах Украины в которых были слабо развиты курьерские сервисы

Торговая сеть "Сильпо" запустила доставку больших городах и областных центрах. Теперь к географии доставки присоединились такие города, как: Киев, Днепр, Харьков, Львов, Одесса, Винница, Запорожье, Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Житомир, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Николаев, Херсон.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ранее адресная доставка от "Сильпо" запустилась в 45 населенных пунктах Украины, в которых наименее развитые курьерские службы.

Выбрать товар и сделать заказ можно на сайте shop.silpo.ua. Доставка стоит 50 гривен и будет осуществлена ​​в 4-часовой временной промежуток, определенный гостем.

Все работники, которые собирают заказы, а также курьеры обеспечены масками, перчатками, антисептическими средствами и проходят ежедневный температурный контроль для безопасного осуществления доставки.

Во время карантина каждый гость вместе с товарами получает в подарок защитную маску.

Также на сайте супермаркета можно сделать онлайн-заказ и осуществить самовывоз из любой торговой точки сети.

Напомним, что VARUS увеличил отсрочку платежа за поставленный в супермаркеты товар.
Delo
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