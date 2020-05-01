За сутки в Киеве 52 новых случая COVID-19. КАРТА

Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, еще у 52 человек за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, в том числе заболели 11 медиков. COVID-19 выявили у 33 женщин в возрасте от 20 до 88 лет, 14 мужчин в возрасте от 20 до 60 лет, а также у пяти детей.
Таким образом, на сегодня в Киеве уже 1 453 подтвержденных случая.
"Выздоровели за прошедшие сутки 5 человек. Всего в Киеве преодолели коронавирус 80 человек", - добавил Кличко.
За минувшие сутки COVID-19 выявили в следующих районах столицы:
Печерский +5
Шевченковский +4
Соломенский +4
Днепровский +5
Святошинский +3
Деснянский +3
Подольский 1
Голосеевский +7
Оболонский +7
Дарницкий +13