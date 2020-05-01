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Новости
Украина
1 мая 20, 11:46
Аваков жестко ответил мэру Черкасс Бондаренко
Аваков
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Министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о жесткой реакции правоохранительных органов в связи с решением городских властей смягчить карантин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в своем Твиттере.

"Господин председатель города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!", - говорится в его сообщении.

Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!https://t.co/6Wd2ZsIC9G

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 1, 2020 

Как сообщалось, власти Черкасс с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города, в связи с многочисленными обращениями представителей бизнеса. Исполком горсовета Черкасс разрешил возобновить работу:

- магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

- мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

- рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

- летних площадок заведений ресторанного хозяйства.
censor.net.ua
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