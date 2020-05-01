Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям. Карта

За минувшие сутки больше всего новых случаев заражения COVID-19 выявили Черновицкой области, где заболели 96 человек, всего - 1667. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

Ни одно случая инфицирования за сутки - в Николаевской и Черниговской областях.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 425 случаев (восемь новых); Волынская область - 307 случаев (27); Днепропетровская область - 364 случая (17); Донецкая область - 70 случаев (два); Житомирская область - 390 случаев (16); Закарпатская область - 432 случая (13); Запорожская область - 260 случаев (17); Ивано-Франковская область - 899 случаев (37); Кировоградская область - 392 случая (один); Киев - 1453 случая (52); Киевская область - 694 случая (30); Львовская область - 454 случая (24); Луганская область - 35 случаев (два); Николаевская область - 126 случаев (0); Одесская область - 296 случаев (19); Полтавская область - 211 случаев (восемь); Ровенская область - 658 случаев (21); Сумская область - 103 случая (один); Тернопольская область - 793 случая (14); Харьковская область - 274 случая (25); Херсонская область - 120 случаев (девять); Хмельницкая область - 92 случая (десять); Черновицкая область - 1667 случаев (96); Черкасская область - 296 случаев (шесть); Черниговская область - 50 случаев (0).

На амбулаторном лечении - 7526 пациентов, из них 610 детей и 1785 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3335 человек, из них 144 детей и 369 медиков.



