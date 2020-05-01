Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям. Карта

За минувшие сутки больше всего новых случаев заражения COVID-19 выявили Черновицкой области, где заболели 96 человек, всего - 1667. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.
Ни одно случая инфицирования за сутки - в Николаевской и Черниговской областях.
Коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 425 случаев (восемь новых);Волынская область - 307 случаев (27);Днепропетровская область - 364 случая (17);Донецкая область - 70 случаев (два);Житомирская область - 390 случаев (16);Закарпатская область - 432 случая (13);Запорожская область - 260 случаев (17);Ивано-Франковская область - 899 случаев (37);Кировоградская область - 392 случая (один);Киев - 1453 случая (52);Киевская область - 694 случая (30);Львовская область - 454 случая (24);Луганская область - 35 случаев (два);Николаевская область - 126 случаев (0);Одесская область - 296 случаев (19);Полтавская область - 211 случаев (восемь);Ровенская область - 658 случаев (21);Сумская область - 103 случая (один);Тернопольская область - 793 случая (14);Харьковская область - 274 случая (25);Херсонская область - 120 случаев (девять);Хмельницкая область - 92 случая (десять);Черновицкая область - 1667 случаев (96);Черкасская область - 296 случаев (шесть);Черниговская область - 50 случаев (0).
На амбулаторном лечении - 7526 пациентов, из них 610 детей и 1785 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3335 человек, из них 144 детей и 369 медиков. По состоянию на 09:00 1 мая в Украине 10 861 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 272 летальных, 1413 пациентов выздоровели
По состоянию на 10-00 1 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 3 257 819, смертей ‒ 233 410, а выздоровлений ‒ 1 014 876. В Украине же выявлено 10 861 инфицированных, зафиксировано 272 смерти и 1 413 случаев выздоровления.
Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 070 026 (смертей ‒ 63 019), Испании ‒ 213 435 (24 543), Италии ‒ 205 463 (27 967), Великобритании ‒ 172 481 (26 842), Франции ‒ 167 299 (24 410), Германии ‒ 163 009 (6 623), Турции ‒ 120 204 (3 174), России ‒ 106 498 (1 073), Иране ‒ 94 640 (6 028), Бразилии ‒ 87 187 (6 006), Китае ‒ 83 956 (4 637), Канаде ‒ 54 457 (3 310), Бельгии ‒ 48 519 (7 594), Нидерландах ‒ 39 512 (4 811), Перу ‒ 36 976 (1 051), Индии ‒ 35 043 (1 154) и Швейцарии ‒ 29 586 (1 737).
Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).