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Новости
Украина
1 мая 20, 11:48
Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям. Карта
коронавирус
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По данным Минздрава, ни одно случая инфицирования коронавирусом за сутки - в Николаевской и Черниговской областях

За минувшие сутки больше всего новых случаев заражения COVID-19 выявили  Черновицкой области, где заболели 96 человек, всего - 1667. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

Ни одно случая инфицирования за сутки - в Николаевской и Черниговской областях.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 425 случаев (восемь новых);
  • Волынская область - 307 случаев (27);
  • Днепропетровская область - 364 случая (17);
  • Донецкая область - 70 случаев (два);
  • Житомирская область - 390 случаев (16);
  • Закарпатская область - 432 случая (13);
  • Запорожская область - 260 случаев (17);
  • Ивано-Франковская область - 899 случаев (37);
  • Кировоградская область - 392 случая (один);
  • Киев - 1453 случая (52);
  • Киевская область - 694 случая (30);
  • Львовская область - 454 случая (24);
  • Луганская область - 35 случаев (два);
  • Николаевская область - 126 случаев (0);
  • Одесская область - 296 случаев (19);
  • Полтавская область - 211 случаев (восемь);
  • Ровенская область - 658 случаев (21);
  • Сумская область - 103 случая (один);
  • Тернопольская область - 793 случая (14);
  • Харьковская область - 274 случая (25);
  • Херсонская область - 120 случаев (девять);
  • Хмельницкая область - 92 случая (десять);
  • Черновицкая область - 1667 случаев (96);
  • Черкасская область - 296 случаев (шесть);
  • Черниговская область - 50 случаев (0).

    • На амбулаторном лечении - 7526 пациентов, из них 610 детей и 1785 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3335 человек, из них 144 детей и 369 медиков.

    По состоянию на 09:00 1 мая в Украине 10 861 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 272 летальных, 1413 пациентов выздоровели

    По состоянию на 10-00 1 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 3 257 819, смертей ‒ 233 410, а выздоровлений ‒ 1 014 876. В Украине же выявлено 10 861 инфицированных, зафиксировано 272 смерти и 1 413 случаев выздоровления.

    Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 070 026 (смертей ‒ 63 019), Испании ‒ 213 435 (24 543), Италии ‒ 205 463 (27 967), Великобритании ‒ 172 481 (26 842), Франции ‒ 167 299 (24 410), Германии ‒ 163 009 (6 623), Турции ‒ 120 204 (3 174), России ‒ 106 498 (1 073), Иране ‒ 94 640 (6 028), Бразилии ‒ 87 187 (6 006), Китае ‒ 83 956 (4 637), Канаде ‒ 54 457 (3 310), Бельгии ‒ 48 519 (7 594), Нидерландах ‒ 39 512 (4 811), Перу ‒ 36 976 (1 051), Индии ‒ 35 043 (1 154) и Швейцарии ‒ 29 586 (1 737).

    Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).
    liga.net
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