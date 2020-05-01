На майские праздники Украину накроют грозы

В пятницу, 1 мая, в Украине местами пройдут дожди и грозы. В северных, центральных, Одесской, Николаевской областях, днем ​​также и в Закарпатье и Прикарпатье температура воздуха составит около ​​15-20 градусов днем. В южных, восточных и Днепропетровской областях - 21-26 градусов тепла. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11 градусов, сообщили в Украинском гидрометцентре.

2 мая в Украине сохранится переменная облачность. В западных областях ночью, а днем – на территории всей Украины, помимо юго-восточной части, пройдут кратковременные дожди, местами грозы. 3 мая в западных, днем ​​и в северных областях - умеренные дожди. На остальной территории - кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12 градусов, днем ​​19-24 градусов, на востоке страны 2 мая в 27 градусов (в западных областях 3 мая ночью 5-10 градусов, днем ​​13-18 градусов).

4-5 мая в Украине - кратковременные дожди, грозы. Ночью 5 мая в западных областях преимущественно без осадков. Температура в западных областях ночью 3-9 градусов тепла, днем ​​9-15 градусов; на остальной территории ночью 8-14 градусов, днем ​​18-24 градусов, 5 мая в северных, Одесской, Винницкой и Черкасской областях 10-16 градусов.

В Киеве 1 мая переменная облачность, кратковременный дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 9-11 градусов, днем ​​16-18 градусов, по области ночью 6-11 градусов днем ​​15-20 градусов.

2-3 мая в Киеве переменная облачность. 2 мая ночью без осадков, днем ​​кратковременные дожди, местами грозы. 3 мая ночью небольшие, днем ​​умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12 градусов, днем ​​19-24 градусов.

4-5 мая в столице кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 8-13 градусов; днем 4 мая 18-23 градусов, 5 мая 10-15 градусов.