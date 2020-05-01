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Новости
Украина
1 мая 20, 11:57
На Донбассе ранены двое военных
ООС
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С начала суток сепаратисты совершили уже девять обстрелов. Еще столько же - накануне вечером.

С начала пятницы, 1 мая, на Донбассе в результате 9 обстрелов ранены двое военных, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Им была оказана первая медицинская помощь и они были оперативно эвакуированы в лечебные учреждения. Состояние здоровья обоих военнослужащих удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сепаратисты трижды нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, были обстреляны позиции ООС неподалеку Богдановки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Неподалеку Водяного дважды применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь по позициям военных вблизи Крымского вели из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, было выпущено 10 мин 120-го калибра. По окраине Южного вели огонь из минометов 120-го калибра, а у Новотошковского применяли 82-мм минометы.

Кроме того, в штабе сообщили, что с 18.00 четверга сепаратисты 9 раз открывали огонь по позициям военных, применяя запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

Также отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава ООС не зафиксировано. 
Korrespondent
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