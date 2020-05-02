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Новости
Украина
2 мая 20, 18:15
Мэр Черкасс: Город окажет сопротивление (ВИДЕО)
Анатолий Бондаренко
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Черкасский мэр записал видеообращение, в котором предупредил президента о последствиях преследований за отмену карантина

Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что город будет сопротивляться в случае преследования за решение смягчить карантин.

Об этом мэр заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните, господин президент. Если нужно будет объединить Украину, мы объединим Украину", — заявил.

Мэр подчеркнул, что Зеленский именно в Черкассах заявил, о своем намерении баллотироваться в президенты Украині.

По словам Бондаренко, он ждал от главы государства равного отношения ко всем, в том числе к "слугам народа" — кнопкодавам", однопартийцам-бизнесменам, нарушающим требования карантина.

Напомним, Национальная полиция открыла уголовное производство по факту принятия исполкомом Черкасского горсовета решения об ослаблении карантинных ограничений в городе с 1 мая.

Как отмечают правоохранители, горисполком разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книжной продукции, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что принятое исполкомом Черкасского горсовета решение об ослаблении карантинных ограничений в городе с 1 мая является риском для здоровья и жизни людей, и на него будут предприняты меры реагирования.

Аваков жестко ответил мэру Черкасс Бондаренко

"Господин городской голова Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!", — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter в пятницу.

После этого Анатолий Бондаренко Бондаренко записал видеообращение, в котором выразил свою позицию по поводу открытия уголовного производства из-за ослабления карантина и слов министра

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Delo
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