В Харькове избили журналиста. Видео

В Харькове избили журналиста Никиту Кныша, который обратился в полицию из-за нарушения карантина. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook в субботу, 2 мая.

По его словам, Кныш решил снять на видео нарушения условий карантина – ночную жизнь на парковке возле станции метро Научная. Он представлялся журналистом и задавал молодым людям вопрос о нарушении ими карантина.





Затем Кныш вызвал на место полицию, чтобы та отреагировала на нарушения. Однако патрульные, которые приехали, не проводили никаких профилактических действий, и журналисту, который их вызвал, заявили об отсутствии оснований для воздействия на граждан на парковке.





Сразу после того, как полиция уехала, на журналиста напали и избили. У него отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами. Впоследствии телефон выбросили. Кныш заявил, что снова обратился в полицию.





"Как свидетельствует журналист, в считанные секунды после того, как полицейские уехали, на него напали и жестоко избили. Злоумышленники отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами", – написал Томиленко.





По факту нападения Никита Кныш вызвал полицию уже для следственно-оперативных действий и поехал в больницу снимать побои.





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