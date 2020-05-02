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Новости
Украина
2 мая 20, 20:46
В Харькове избили журналиста. Видео
Никита Кныш
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Никита Кныш снимал на видео нарушения условий карантина – ночную жизнь на парковке возле станции метро Научная.

В Харькове избили журналиста Никиту Кныша, который обратился в полицию из-за нарушения карантина. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook в субботу, 2 мая.

По его словам, Кныш решил снять на видео нарушения условий карантина – ночную жизнь на парковке возле станции метро Научная. Он представлялся журналистом и задавал молодым людям вопрос о нарушении ими карантина.

Затем Кныш вызвал на место полицию, чтобы та отреагировала на нарушения. Однако патрульные, которые приехали, не проводили никаких профилактических действий, и журналисту, который их вызвал, заявили об отсутствии оснований для воздействия на граждан на парковке.

Сразу после того, как полиция уехала, на журналиста напали и избили. У него отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами. Впоследствии телефон выбросили. Кныш заявил, что снова обратился в полицию.

"Как свидетельствует журналист, в считанные секунды после того, как полицейские уехали, на него напали и жестоко избили. Злоумышленники отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами", – написал Томиленко.

По факту нападения Никита Кныш вызвал полицию уже для следственно-оперативных действий и поехал в больницу снимать побои.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику!


Ранее в Харькове избили журналиста и активиста Алексея Кусова. Также у него после нападения отобрали 40 тысяч гривен.

Также на этой неделе в Киеве полицейские напали на журналиста Богдана Кутепова, который вел прямой эфир возле здания Кабмина. Они мотивировали свое нападение тем, что журналист "стоял на зеленой зоне" во время акции протеста.
Korrespondent
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