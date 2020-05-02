Почему расследование трагедии в Одессе не завершено

2 мая Украина скорбит по погибшим во время пожара в Доме профсоюзов, произошедшем в 2014 году. Смена власти не способствовала расследованию: вот уже шестая годовщина трагедии, а ее настоящие виновники не наказаны.

Делу пытались дать политический окрас. В частности, депутаты Одесского областного совета от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" инициировали установление памятника жертвам на Куликовом поле, писало издание "Думская".

Вначале скандальный проект был снят с рассмотрения облсовета в марте 2020 года. А за 10 дней до годовщины, 21 апреля, против него выступили родственники погибших.

Подобного рода инициативы политиков они называют "нецелесообразными". "Мы требуем привлечь к ответственности всех виновных в трагедии – как заказчиков, так и исполнителей этого зверского преступления – на сегодня, это самая важная задача и наше требование", – говорится в обращении, которое подписали 20 человек.





Проблески надежды на скорое восстановление справедливости через суд у родственников погибших появились в 2019 году. Тогда к делу подключился известный юрист Андрей Портнов.

23 сентября Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Андрея Парубия. Спикера Верховной Рады прошлого созыва обвинили в причастности к организации массовых беспорядков – в том числе координировании вооруженных группировок.





Драйвером расследования выступил как раз Портнов. Он подал заявление в ГБР, с чего все и началось, писала LIGA.net. "Я обратился в ГБР и подробно перечислил факты, каким образом трагедия должна быть расследована. Кто стоял наверху пирамиды трагедии. Я указал всех причастных лиц, начиная от тогдашнего секретаря СНБО Парубия и заканчивая его помощниками, а также другими функционерами. Они не просто организовали эту трагедию, но также перед этим провели весь комплекс подготовительных мероприятий", – комментировал ситуацию Портнов.

Впрочем, его усилий оказалось недостаточно, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. В ноябре в эфире "112 канала" юрист признал: власть блокирует расследование. "Все видеофакты я передал следствию. Но что мы видим дальше? ГПУ блокирует расследование. Верховная Рада не смогла создать депутатскую следственную комиссию. К большому сожалению, огромное количество представителей правящей партии не проголосовали за эту комиссию. Это вызывает огромную обеспокоенность. Я не понимаю, почему государство не должно поставить точку в этом вопросе. Какая преграда существует для расследования массовой казни в Одессе?" – задавался вопросами Андрей Портнов. Также он обвинил государство в сокрытии преступления.

2020-й не стал годом прорыва, приходится констатировать: дело фактически заморожено. Ни Генпрокуратура, которая ведет расследование против исполнителей, ни ГБР, которое должно было определить роль политических лидеров в цепочке событий, ни депутаты Верховной Рады, которые планировали инициировать следственную комиссию, ни разу не высказались о трагедии.

Более того, в марте мы узнали, что Интерпол аннулировал международный розыск экс-начальника ГСЧС Одесской области, пишет"Думская". Напомним, что следователи ранее обвиняли пожарных в бездействии, что и привело к смерти более 40 человек.

Побудить государство к расследованию снова пытается Андрей Портнов и обещает прилагать все усилия, чтобы виновные понесли наказание.