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Украина
2 мая 20, 21:54
Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла вышли из СИЗО
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Третий фигурант - все еще под стражей, а четвертый - находится под личным обязательством.

Подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком Киевской области вышли на свободу. Бывший полицейский Владимир Петровец и Дмитрий Кривошей были отпущены из СИЗО под залог. Об этом сообщили "Громадському" бабушка убитого ребенка Александра Тлявова и адвокат одного из обвиняемых Виктор Чевгуз.  

- Да, их выпустили, - сказала Тлявова.

Защитник отметил, что ранее сумма залога составляла 273 тысяч гривен, но ее уменьшили и когда сумму внесли - подозреваемые вышли. До сколько уменьшили залог - неизвестно.

Под стражей остается бывший полицейский Иван Приходько, четвертый подозреваемый — несовершеннолетний сын Петровца - находится под личным обязательством.

Трагедия произошла 1 мая 2019 года. Во дворе дома местного полицейского патрульные развлекались - стреляли по пустым банкам. Одна из пуль срикошетила от камня и попала в голову игравшему неподалеку Кириллу Тлявову. Мальчик умер в больнице спустя три дня. После этого в отставку подал глава полиции Киевской области.

В ноябре следователи Госбюро расследований сообщили, что им удалось воссоздать события трагического дня поминутно и установить, что смертельную пулю выпустил инспектор полиции. 
kp.ua
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