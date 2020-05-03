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Новости
Украина
3 мая 20, 08:54
На Донбассе за сутки 23 обстрела, ранены два бойца
ООС
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Украинские военные открывали ответный огонь. По данным разведки, один сепаратист был убит, еще двое получили ранения.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 2 мая, совершили 23 обстрела по позициям ВСУ на Донбассе. Двое украинских военнослужащих были ранены, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 3 мая.

Противник применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, беспилотники, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись по позициям ВСУ возле Авдеевки (три раза), Богдановки, Гнутово, Хутора Вольного (пять раз), Старогнатовки, Песков, Каменки, Марьинки, Орехово (пять раз), Крымское, Новоалександровка и Пивденное.

Украинские военные открывали ответный огонь. По данным разведки, один сепаратист был убит, еще двое получили ранения.

С начала текущих суток обстрелы сепаратистов зафиксированы вблизи Широкино и Богдановки. Бойцы ВСУ не пострадали.

Накануне в субботу сообщалось, что беспилотник сепаратистов атаковал украинских военных возле села Гнутово. Один боец получил ранение.
Korrespondent
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