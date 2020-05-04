Коронавирус. В Украине 12 331 заболевший, 418 новых случаев

По состоянию на 09:00 4 мая в Украине 12 331 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки зафиксировали 418 новых случая (сутками ранее - 502), 15 человек умерли (сутками ранее - 9), 72 выздоровели (сутками ранее - 49).
В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцину от коронавируса уже сделали и тестируют: кто и когда сможет ее получить.