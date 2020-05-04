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Новости
Украина
4 мая 20, 09:52
Коронавирус. В Украине 12 331 заболевший, 418 новых случаев
коронавирус
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За минувшие сутки в Украине зафиксировали 418 новых случаев COVID-19, это на 84 меньше, чем вчера

По состоянию на 09:00 4 мая в Украине 12 331 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 

За минувшие сутки зафиксировали 418 новых случая (сутками ранее - 502), 15 человек умерли (сутками ранее - 9), 72 выздоровели (сутками ранее - 49).

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцину от коронавируса уже сделали и тестируют: кто и когда сможет ее получить.
liga.net
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