Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карта

На большинстве территории Украины 4 мая ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и при грозах - шквалистое усиление ветра. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В западных областях дождей будет меньше, температура воздуха будет низкой, днем ​​+10, +16 градусов, а в Карпатах + 5, + 11 градусов, сильный ветер.

В большинстве областей Украины воздуха в понедельник прогреется до +17, +24 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"Ветер с юго-восточного постепенно переходит на северо-западный, во вторник похолодает на значительной части территории", - отметила Диденко.

В Киеве 4 мая ожидаются кратковременные дожди, грозы, есть вероятность града и порывистого ветра при грозах.

"Во вторник-среду в Киеве похолодает", - уточнила она.