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Украина
4 мая 20, 10:18
В "Эпицентре" запретили продажу стройматериалов
Эпицентр
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В супермаркетах Эпицентр запретили продавать товары, кроме первой необходимости
В сети строительных гипермаркетов "Эпицентр", которые, в отличие от других непродовольственных магазинов, продолжали торговать стройматериалами и в карантин, с 3 марта запретили продавать все товары, кроме товаров первой необходимости.

Парковка перед большим магазином пустует 

Об этом сообщает корреспондент "Страны". 

"С утра сказали вернуться к первоначальному порядку. Продаются только товары первой необходимости", - сообщила "Стране" кассир магазина "Эпицентр" в Броварах.

Теперь там можно купить продукты питания, медицинские противоэпидемические товары, корм для животных, горючее. А отделы магазина с другими товарами завешены запрещающей лентой, туда нельзя ходить покупателям. Товары не первой необходимости можно заказать с доставкой.

Подобная ситуация и в нескольких других гипермаркетах "Эпицентра" в Киеве. В тоже время, из других регионов поступают сведения, что там торговля идет в прежнем режиме.

Отметим, что официально порядок "только товары первой необходимости" действовал и ранее, однако в реальности его не соблюдали и продавали стройматериалы прямо через кассу.



Это вызывало возмущение других предпринимателей, которые были вынуждены закрыться на карантин, и, видимо, руководство "Эпицентра" решило не накалять обстановку и закрыть продажи всех товаров кроме первой необходимости.

Тем более, что ранее уже говорилось, что правительство может снять часть ограничений уже с 12 мая.

А значит ограничения в магазинаъ "Эпицентра" продлится не более 10 дней.

Источник: strana.ua/
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