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Новости
Украина
4 мая 20, 11:22
В Украине снижается число новых случаев коронавируса
COVID-19
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В Украине второй день подряд снижается суточный прирост инфицированных коронавирусом. Так, за минувшие сутки в стране выявили 418 случаев Covid-19.
Об этом свидетельствует официальная статистика Минздрава.

Так, 1 мая сообщалось о 455 случаях коронавируса, которые выявили за сутки. На следующий день, 2 мая, новых случаев Covid-19 было уже 550. В воскресенье, 3 мая, сообщалось о 502 зараженных за сутки. 4 мая суточный прирост составил 418 случаев Covid-19.

Таким образом, количество зараженных коронавирусом в Украине снижается второй день подряд. 

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина завершает подготовку медицинской системы к прохождению пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, который придется на 3-8 мая.

Источник: https://strana.ua/
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