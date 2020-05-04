Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.50
USD
26.96
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
4 мая 20, 11:32
Сегодня полиция допросит мэра города Черкассы Бондаренко
Анатолий Бондаренко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В понедельник, 4 мая, состоится допрос мэра Черкасс Анатолия Бондаренко.
Повестку ему прислали после того, как местный горсовет смягчил карантин в городе, разрешив работать непродовольственным магазинам и летним террасам кафе. 

Документ городской голова обнародовал в Facebook.

На допрос Бондаренко вызвали в качестве свидетеля. Начало следственных действий запланировано на 12:00. 

Напомним, 30 апреля исполком горсовета Черкасс принял решение фактически отменить карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, значительно смягчив ограничительные меры. 

Такое решение осудили в Минздраве, а в полиции открыли уголовное дело по статье 325 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру города проблемами из-за отмены карантина и передал ему пламенный привет от себя, СБУ и МВД. 

Источник: https://strana.ua/
Ещё по теме:
ИноСМИ: Украинцы избегают вернувшихся из Китая
В Черкассах полностью остановили общественный транспорт
Коронавирус: В Киеве введены дополнительные ограничения
Штрафы выписали всем, кто сбежал из обсервации, - Геращенко
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Более 350 украинцев вчера прибыли на Родину из Египта и ОАЭ
noimageВ Украине открываются польские консульства
noimageНа четвертый день мая Карпаты замело снегом (ФОТО)
noimageВ Украине снижается число новых случаев коронавируса
noimageОбладминистрация оспорит в суде отмену карантина в Черкасса
Лента новостей