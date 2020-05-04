Сегодня полиция допросит мэра города Черкассы Бондаренко

Повестку ему прислали после того, как местный горсовет смягчил карантин в городе, разрешив работать непродовольственным магазинам и летним террасам кафе.





Документ городской голова обнародовал в Facebook.





На допрос Бондаренко вызвали в качестве свидетеля. Начало следственных действий запланировано на 12:00.





Напомним, 30 апреля исполком горсовета Черкасс принял решение фактически отменить карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, значительно смягчив ограничительные меры.





Такое решение осудили в Минздраве, а в полиции открыли уголовное дело по статье 325 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".





Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру города проблемами из-за отмены карантина и передал ему пламенный привет от себя, СБУ и МВД.



