В Украине открываются польские консульства

Правда, документы будут принимать только у тех, кто собирается на сельхозработы или осуществляет международные перевозки.





Об этом сообщает сайт Республики Польша.





"Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок", - сказано в сообщении.





Так, граждане, имеющие соответствующие подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat.





При этом документы заявителей, которые хотят получить визу с другой целью, приниматься не будут.





В связи с карантином граждан просят соблюдать такие правила:





- с целью ограничения количества лиц, ожидающих под консульством, нужно приходить только в обозначенное время;





- до этого распечатать все страницы анкеты, в том числе и страницу на которой указана дата и время приема в консульстве;





- ожидая под консульством в очереди, следует соблюдать дистанцию ​​минимум 1,5 м от других лиц;





- вход в консульство возможен только в маске, которая прикрывает нос и рот, а также в одноразовых перчатках;





- входя в консульство при себе можно иметь только пакет документов, а все другие личные вещи, в том числе сумки нужно оставить перед входом.





Напомним, из-за карантина еще с 14 марта консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины также временно прекратили ведение приема граждан и выдачу виз.