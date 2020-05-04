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Украина
4 мая 20, 11:35
В Украине открываются польские консульства
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С понедельника, 4 мая, в Украине консульства Польши, приостановившие свою работу из-за коронавируса, возобновляют процесс выдачи виз.
Правда, документы будут принимать только у тех, кто собирается на сельхозработы или осуществляет международные перевозки. 

Об этом сообщает сайт Республики Польша. 

"Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок", - сказано в сообщении. 

Так, граждане, имеющие соответствующие подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat.

При этом документы заявителей, которые хотят получить визу с другой целью, приниматься не будут.

В связи с карантином граждан просят соблюдать такие правила:

- с целью ограничения количества лиц, ожидающих под консульством, нужно приходить только в обозначенное время;

- до этого распечатать все страницы анкеты, в том числе и страницу на которой указана дата и время приема в консульстве;

- ожидая под консульством в очереди, следует соблюдать дистанцию ​​минимум 1,5 м от других лиц;

- вход в консульство возможен только в маске, которая прикрывает нос и рот, а также в одноразовых перчатках;

- входя в консульство при себе можно иметь только пакет документов, а все другие личные вещи, в том числе сумки нужно оставить перед входом.

Напомним, из-за карантина еще с 14 марта консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины также временно прекратили ведение приема граждан и выдачу виз. 
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