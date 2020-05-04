Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.50
USD
26.96
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
4 мая 20, 11:40
Более 350 украинцев вчера прибыли на Родину из Египта и ОАЭ
граница
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За прошедшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд 13 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Отмечается, что во время проведения температурного скрининга лиц с повышенной температурой тела не обнаружено.

Также в воскресенье пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили пассажиров двух авиарейсов из Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.

Самолетами из Шарм-эль-Шейха и Дубая в Украину прибыли более 350 украинцев. После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался.

За прошлые сутки нарушителей самоизоляции на границе не обнаружили.

Источник: https://censor.net.ua/
Ещё по теме:
США нашли способ оставить военных в Ираке
Молодым украинцам хотят выплачивать "подъемные"
В забытом багаже в "Борисполе" нашли iPhone на 1,8 млн грн
В ГПС сообщили, где можно пересечь границу автотранспортом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине открываются польские консульства
noimageСегодня полиция допросит мэра города Черкассы Бондаренко
noimageНа четвертый день мая Карпаты замело снегом (ФОТО)
noimageВ Украине снижается число новых случаев коронавируса
noimageОбладминистрация оспорит в суде отмену карантина в Черкасса
Лента новостей