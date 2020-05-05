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Новости
Украина
4 мая 20, 21:35
Украина разрешила чартеры для заробитчан в Финляндию
заробитчаны
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Теперь Кабмин рассматривает аналогичные запросы со стороны Австрии, Дании, Норвегии и других стран.

Посол Финляндии в Украине Пяйви Лайне и вице-премьер по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко обсудили вопрос выезда украинских заробитчан в Финляндию. Об этом сообщает пресс-служба Пристайко в понедельник, 4 мая.

"Вместе с финскими коллегами правительство Украины поможет украинским работникам организовано добраться на сезонные работы. Это включает организацию необходимого количества авиарейсов", - сказал Вадим Пристайко.

Безопасность при этом является самым высоким приоритетом, подчеркнул вице-премьер, поэтому неизменным остается условие для работодателей относительно легального трудоустройства украинских работников, обеспечения качественной медицинской страховки и проведения обсервации.

В свою очередь Пяйви Лайне заявила, что финские фермеры в этом году рассчитывают на 15 тысяч украинцев.

"Финляндия испытывает острую нехватку рабочей силы для сезонных работ. Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Они ответственны, порядочны, трудолюбивые и мы будем рады возможности в этом году снова привлечь их к работе в сельском и лесном хозяйстве и других сферах", - отметила посол.

Пристайко уточнил, что в Кабмине такие запросы относительно украинских сезонных работников есть из Австрии, Дании, Норвегии и других стран.

Напомним, что ранее МИД выдвинул ряд требований странам-работодателям, в частности относительно медицинских и социальных гарантий заробитчанам, а также обеспечения обсервации.
Korrespondent
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