Янукович будет арестован — приговор Печерского суда

Печерский районный суд города Киева заочно арестовал експрезидента Виктора Януковича в рамках рассмотрения дела об узурпации власти.

Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк на своей странице в Facebook.

"Суд решил избрать меру пресечения (Януковичу — Delo.ua) в виде содержания под стражей", — написал Сердюк.

По его словам, защита президента-беглеца будет подавать апелляцию на это решение суда.

На своей странице в Facebook он написал, что решение суда является незаконным, а материалы дела сфабрикованы.

Как сообщалось ранее, к годовщине Революции Достоинства бывший президент Украины Виктор Янукович написал обращение к украинскому народу. Текст заявления беглого гаранта опубликовал на своей странице в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.

2019 году ЕС исключил из санкционного списка бывшего главу Администрации президента Януковича Андрея Клюева. Еще ранее снял ограничения с экс-министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева, бывшего регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего в связи с его смертью.

Стоит напомнить, что в октябре 2019 года суд ЕС признал законность санкций против Януковича.

В декабре 2019 года ЕС добавил в санкционный список 9 человек из-за участия в псевдовыборах в ОРДЛО.