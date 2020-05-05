Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.38
USD
26.96
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
5 мая 20, 09:08
Янукович будет арестован — приговор Печерского суда
Янукович
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Суд решил избрать меру пресечения президенту-беглецу в виде содержания под стражей

Печерский районный суд города Киева заочно арестовал експрезидента Виктора Януковича в рамках рассмотрения дела об узурпации власти.

Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк на своей странице в Facebook.

"Суд решил избрать меру пресечения (Януковичу — Delo.ua) в виде содержания под стражей", — написал Сердюк.

По его словам, защита президента-беглеца будет подавать апелляцию на это решение суда.

На своей странице в Facebook он написал, что решение суда является незаконным, а материалы дела сфабрикованы.

Как сообщалось ранее, к годовщине Революции Достоинства бывший президент Украины Виктор Янукович написал обращение к украинскому народу. Текст заявления беглого гаранта опубликовал на своей странице в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.

2019 году ЕС исключил из санкционного списка бывшего главу Администрации президента Януковича Андрея Клюева. Еще ранее снял ограничения с экс-министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева, бывшего регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего в связи с его смертью.

Стоит напомнить, что в октябре 2019 года суд ЕС признал законность санкций против Януковича.

В декабре 2019 года ЕС добавил в санкционный список 9 человек из-за участия в псевдовыборах в ОРДЛО.
Delo
Ещё по теме:
В РФ к двум годам колонии приговорили Рудьковского
Как внутри выглядит полуразрушенный Гостиный двор. ФОТО
На Марусю Звиробой суд надел электронный браслет (ВИДЕО)
Директору Нафтогаза не выплатили премию и он подал в суд
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Учебный год в школах завершится дистанционно – график этапов
noimageУкраина возобновила импорт бензина из России
noimageВ Минздраве изменят систему финансирования больниц с 1 июня
noimageВ Черновцах заканчиваются места для больных COVID-19
noimageВ МОЗ пояснили решение продлить карантин
Лента новостей