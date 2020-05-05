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Новости
Украина
5 мая 20, 09:10
В МОЗ пояснили решение продлить карантин
Виктор Ляшко
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Как утверждает замминистра здравоохранения, отмена карантина 11 мая могла бы спровоцировать колоссальный рост жертв COVID.
Главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко пояснил решение правительства продлить в Украине карантин до 22 мая, о чем стало известно в эфире Свободы слова на ICTV. 
 
По его словам, если бы карантин отменили с 11 мая, жертв инфекции могло бы быть до ста тысяч человек.
 
"Мы не можем сегодня отпустить всю страну полностью из карантина, поскольку имеем несколько прогнозов. Согласно одному из них, если отменить все ограничения 11 мая, то можно получить до 100 тысяч летальных случаев", – заявил Ляшко.
 
Замминистра говорит, что в Минздраве решили постепенно балансировать между восстановлением экономики и противоэпидемиологическими мерами. 
 
"Потери экономики от двух-трех месяцев пребывания страны на карантине нельзя сравнить с потерями человеческих жизней, которые могут быть в стране в случае, если правительство не будет реагировать", - добавил санврач.
 
Как сообщалось, правительство на внеочередном заседании в понедельник, 4 мая, продлило карантин до 22 мая.
 
Перед этим карантин планировалось отменить 11 мая.
Korrespondent
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