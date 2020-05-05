В Черновцах заканчиваются места для больных COVID-19

В городских больницах Черновцов заканчиваются места, выделенные для пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом написал в Facebook глава местной облгосадминистрации Сергей Осачук.
По его словам, если места закончатся, то ОГА готова предоставить для больных областные медучреждения, в частности госпиталь ветеранов войны. Если же количество больных продолжит увеличиваться, то в госпитальные базы могут перепрофилировать санаторий "Садгора" и перинатальный центр.
Осачук подчеркнул, что, несмотря на анонсированные Кабмином ослабления карантина с 11 мая, в области будет действовать адаптивный карантин – ограничения будут оставаться в силе дольше.
"До 22 мая в нашей области будет особый режим въезда и выезда, также не восстанавливать межрайонное автобусное сообщение", - написал он.По состоянию на 4 мая в Черновицкой области зафиксировали 1948 заражений коронавирусом (61 – за последние сутки).