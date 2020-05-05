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Украина
5 мая 20, 09:13
В Черновцах заканчиваются места для больных COVID-19
COVID-19
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Сергей Осачук говорит, что область готова выделить медучреждения, если в городских больницах Черновцов закончатся места для больных с коронавирусом

В городских больницах Черновцов заканчиваются места, выделенные для пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом написал в Facebook глава местной облгосадминистрации Сергей Осачук.

По его словам, если места закончатся, то ОГА готова предоставить для больных областные медучреждения, в частности госпиталь ветеранов войны. Если же количество больных продолжит увеличиваться, то в госпитальные базы могут перепрофилировать санаторий "Садгора" и перинатальный центр.

Осачук подчеркнул, что, несмотря на анонсированные Кабмином ослабления карантина с 11 мая, в области будет действовать адаптивный карантин – ограничения будут оставаться в силе дольше.

"До 22 мая в нашей области будет особый режим въезда и выезда, также не восстанавливать межрайонное автобусное сообщение", - написал он.

По состоянию на 4 мая в Черновицкой области зафиксировали 1948 заражений коронавирусом (61 – за последние сутки). 
Вчера Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступят в силу 11 мая. 
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве планируют начать первый этап ослаблений карантина, и рассказал, какие предприятия заработают.  Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае преждевременной отмены карантина до конца года от коронавируса в Украине могут умереть 120 000 человек. 
liga.net
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