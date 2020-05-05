В Минздраве изменят систему финансирования больниц с 1 июня

Министр здравоохранения Максим Степанов готов исполнить поручение президента Владимира Зеленского и "исправить ошибки" в медреформе, которые якобы "допустили при ее планировании". В частности, с 1 июня в Минздраве изменят систему финансирования больниц, сообщили в пресс-службе ведомства.





В этом году на финансирование больниц будет выделена не меньшая сумма, чем в прошлом году, заявили в МОЗ. Там хотят "покрыть дефицит финансирования", чтобы не допустить закрытия больниц и увольнения медработников.





Основным закупщиком в сфере услуг здравоохранения должна остаться Национальная служба здоровья Украины. При этом с 1 июня отдельные направления получат дополнительное финансирование. К ним отнесли:





- первичную медицинскую помощь;

- экстренную медицинскую помощь;

- острый инфаркт миокарда;

- острый мозговой инсульт в стационарных условиях;

- четыре пакета для лечения коронавируса.





С 1 июля в Минздраве также пообещали выделить дополнительные 11 млрд грн из госбюджета для повышения зарплат 435 000 медицинских работников.





По словам Степанова, медицинская реформа в измененном виде должна улучшить качество и доступность медицинских услуг. Соответствующие изменения в законодательство уже готовятся, отметили в МОЗ.



