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Новости
Украина
5 мая 20, 11:28
Украина возобновила импорт бензина из России
бензин
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Импорт бензинов возобновился в апреле. Последний раз поставки из России по железной дороге осуществлялись в 2016 году
Западная нефтегазовая компания (ЗНГК) и Евростандарт в конце апреля возобновили импортные поставки автомобильных бензинов из России. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные собственного исследования.

Бензин марки А-92 поступил в Украину по железной дороге с Московского НПЗ компании Газпром нефть. В конце апреля - начале мая ЗНГК оформила импорт около 400 т бензина, Евростандарт - 115 тонн.

4 мая ЗНГК начала предлагать А-92 Московского НПЗ в мелкооптовом сегменте с нефтебазы в Василькове (Киевская обл.).

Последний раз поставки бензинов из России в Украину по железной дороге осуществлялись в 2016 году. Тогда по итогу года было поставлено около 22 000 т (чуть более 1% от баланса рынка). В том году практически все поставки осуществлялись с Орского НПЗ компании Орскнефтеоргсинтез, входящей в группу Сафмар Михаила Гуцериева. Крупнейшими импортерами тогда выступали также ЗНГК (18 000 т) и Евростандарт (4 000 т).

Также вместе с автомобильным бензином, Евростандарт и ЗНГК с конца апреля начали импортировать дизельное топливо производства Московского НПЗ Газпром нефти. По состоянию на 3 мая, Евростандарт оформил поставку 1 700 т, ЗНГК - 2 300 т ДТ. Ранее, после 2016 года, поставки дизтоплива с Московского НПЗ в Украину не фиксировались.

Источник: https://biz.liga.net/
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