Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.38
USD
26.96
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
5 мая 20, 11:39
Учебный год в школах завершится дистанционно – график этапов
карантин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Минобразования сообщили, что учебный год в школах завершится дистанционно и назвали даты поэтапного завершения учебного процесса.
Учебный год в связи с карантином будет завершен дистанционно, до 1 июля. Об этом сообщает Министерство науки и образования.

Поэтапное завершение учебного процесса выглядит так:

- до 31 мая продлятся занятия;

- до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и табелей учебных достижений;

- в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс;

- до 1 июля учебный год должен быть завершен.

Отмечается, выпускники 11 классов получат документ о получении образования после сдачи государственной итоговой аттестации в форме ЗНО.

Если ученики 1-8, 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы пришлют копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.

МОН напоминает, что в этом году государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов отменена.

Учитывая эпидемию коронавируса, в 2019/2020 учебном году МОН рекомендовало воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности - последних звонков и выпускных вечеров.

Источник: https://news.liga.net/
Ещё по теме:
Учителей украинского языка подготовят для школ на Закарпатье
Последствия мощного урагана на Закарпатье. ФОТО
Аваков жестко ответил мэру Черкасс Бондаренко
Глава МОЗ заявил о риске второй волны коронавируса
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украина возобновила импорт бензина из России
noimageВ Минздраве изменят систему финансирования больниц с 1 июня
noimageВ Черновцах заканчиваются места для больных COVID-19
noimageВ МОЗ пояснили решение продлить карантин
noimageЯнукович будет арестован — приговор Печерского суда
Лента новостей