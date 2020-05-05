Учебный год в школах завершится дистанционно – график этапов

Учебный год в связи с карантином будет завершен дистанционно, до 1 июля. Об этом сообщает Министерство науки и образования.





Поэтапное завершение учебного процесса выглядит так:





- до 31 мая продлятся занятия;





- до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и табелей учебных достижений;





- в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс;





- до 1 июля учебный год должен быть завершен.





Отмечается, выпускники 11 классов получат документ о получении образования после сдачи государственной итоговой аттестации в форме ЗНО.





Если ученики 1-8, 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы пришлют копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.





МОН напоминает, что в этом году государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов отменена.





Учитывая эпидемию коронавируса, в 2019/2020 учебном году МОН рекомендовало воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности - последних звонков и выпускных вечеров.



